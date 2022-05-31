Кількість жертв серед мирних у захоплених окупантами районах Сєвєродонецька невідома, – Гайдай

Ворог веде штурм у районах Сєвєродонецька і Тошківки та зруйнував дитсадок у Гірському, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Основні зусилля росіян спрямовані на встановлення контролю над містом Сєвєродонецьк.

"Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики. Напевно, багато хто з нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого це постановочні сцени. Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі. Або як учора в Лисичанську, де росіяни розстріляли авто із французькими журналістами. Вони хотіли зняти матеріал про евакуацію мирного населення, але потрапили під каток «руського миру». Хлопець загинув на місці. Ще троє осіб, зокрема супроводжуючі, поранені. Як я повідомляв раніше, евакуація припинена", – написав він.

Тіло загиблого в Лисичанську знайшли біля будинку в районі Пролетарського мосту. У цьому місті поранень зазнали ще троє мирних, у Золотому – один.

За минулу добу в Сєвєродонецьку пошкоджено 12 будинків, у Лисичанську – 12 і заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять і дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.

Штурмують, але не мають успіху в районах Золотого, Комишувахи, Ниркового. Там тривають бойові дії.

За минулу добу на фронті в регіоні відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійські системи, п’ять бойових броньованих машин і два ворожі автомобілі.

Підрозділи Протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

Нагадаємо, вчора російські війська увійшли в північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька. До того вони захопили місцевий готель "Мир", розташований на межі міста.

Увечері ворог просунувся углиб Сєвєродонецька. У місті – вуличні бої.