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На південному напрямку ЗСУ знищили 78 окупантів

Ворог залишив село Миколаївка на півночі Херсонщини. 

На південному напрямку ЗСУ знищили 78 окупантів

На південному напрямку фронту Збройні сили України знищили 78 окупантів.

Про це повідомили у оперативному командуванні “Південь”.

Українські військові знищили 8 танків та 2 гаубиці Росії.

Також ліквідовано:

  • самохідну гармату “Піон”, 
  • дві реактивні системи залпового вогню “Град”, 
  • 5 одиниць броньованої,
  • 2 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, у ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони на Південнобузькому напрямі, ворог залишив село Миколаївка на півночі Херсонщини. 

“Це призвело до панічних настроїв та деморалізувало рашистів в інших підрозділах”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого по 30 травня Росія втратила в Україні близько 30350 військових, 1349 танків, 3282 бойових броньованих машин іі 643 артилерійських систем.

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