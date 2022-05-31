На південному напрямку ЗСУ знищили 78 окупантів

На південному напрямку фронту Збройні сили України знищили 78 окупантів.
Про це повідомили у оперативному командуванні “Південь”.
Українські військові знищили 8 танків та 2 гаубиці Росії.
Також ліквідовано:
- самохідну гармату “Піон”,
- дві реактивні системи залпового вогню “Град”,
- 5 одиниць броньованої,
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Окрім того, у ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони на Південнобузькому напрямі, ворог залишив село Миколаївка на півночі Херсонщини.
“Це призвело до панічних настроїв та деморалізувало рашистів в інших підрозділах”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 24 лютого по 30 травня Росія втратила в Україні близько 30350 військових, 1349 танків, 3282 бойових броньованих машин іі 643 артилерійських систем.