Головне за день. Понеділок, 30 травня

"Альянс для Голівуду", "Жінки зі сталі", зрив спецоперації ФСБ та третя спроба Порошенка. Яким запам’ятається 96-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Європейської Ради наголосив на необхідності запровадження нових санкцій проти Росії.

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з російською делегацією Михайло Подоляк в інтервʼю LB зазначив, що Україна не може піти на умовний Мінськ-3, адже це означатиме відкладену війну. Також ми не можемо говорити про припинення вогню до виведення російських військ з території України.

Подоляк також розповів, як зернові конвої під охороною третіх країн можуть вирішити продовольчу кризу, чому переговорний процес із Росією призупинений у політико-дипломатичній частині, але триває в гуманітарній тощо.

На думку радника голови ОП, з урахуванням того, що третина Європи зараз у війні, позиція захисту винятково членів Альянсу виглядає дивною. Подоляк також сказав, що може стати альтернативою НАТО, яке, за його висловом, є "альянсом для Голівуду, красивим брендом"…

Президент США Джозеф Байден заявив про те, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії. Ця заява президента США з'явилася, зауважує Reuters, після повідомлень про те, що адміністрація Байдена готується надати Україні передові реактивні системи великої дальності.

Натомість Франція передасть Україні додаткову партію самохідних гаубиць "Caesar". Про це заявила голова МЗС Франції Катрін Колонна на спільному брифінгу з головою української дипломатії Дмитром Кулебою.

Тим часом російські війська не припиняють наступу у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донеччиною і Луганщиною, забезпечення стійкого сухопутного коридору між Ростовською областю та АР Крим і блокування морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря.

"Бої досягли максимальної інтенсивності. Російські окупаційні війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії бойового зіткнення та намагаються бити углиб нашої оборони", – зазначив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках.

У Сєвєродонецьку російські загарбники просунулися вглиб міста. За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, тривають вуличні бої.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що до острова Зміїний окупанти відправили три катери, а в Криму розгорнули додаткові зенітні ракетні дивізіони.На Херсонщині під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка.

Захоплюючи місто Лиман у Краматорському районі Донеччини, російські війська зруйнували там сучасну велобазу, яку відкрили лише восени минулого року.

"Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року і відкрили торік у вересні. Тепер цей комплекс став ще однією “військовою ціллю” російської армії", - написав у Telegram-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Сумщину окупанти обстріляли особливо небезпечними касетними снарядами.

Через бої пошкоджено аміакопровід "Тольятті – Одеса", радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Грабіжники намагаються реалізувати здобич у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.

На Луганщині унаслідок обстрілу окупантами евакуаційного авто загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф. Загиблий працював на канал BFMTV. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Фредерік Леклерк-Імхофф в Україні висвітлював реалії війни.

Евакуацію цивільних з Луганської області офіційно зупинено.

80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знищила взвод 104 полку з Псковської області. Операція була здійснена завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів, повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

СБУ зірвала спецоперацію ФСБ із дискредитації місії ОБСЄ.

А співробітників Червоного Хреста російські загарбники в Маріуполі після обшуку їх приміщення звинуватили в "злочинах", які на нормальну голову взагалі, як то кажуть, не налазять. Подробиці звинувачень, варті включення до фантастичного оповідання в жанрі хорор, - у нашій новині.

Дружини, сестри та матері українських військових, які захищали Маріуполь, зокрема завод "Азовсталь", заснували організацію із захисту прав українських військовополонених "Жінки зі сталі". Рада буде медіатором між людьми та владою. Про це родичі бійців Азовсталі заявили на брифінгу, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Наші хлопці героїчно виконали наказ. Наступним був наказ скласти зброю і зберегти життя. Ми завмерли на певний час у чеканні. Але дива не сталося. Ми шоковані, але не можемо бездіяти", – наголосила одна із співзасновниць організації Наталка Зарицька, закликавши якнайшвидше повернути бійців "Азова" додому.

До слова, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук передала свої обов'язки з обміну військовополоненими ГУР Міністерства оборони.

А на найближчому засіданні парламенту можуть висловити недовіру Уповноваженій ВРУ з прав людини Людмилі Денісовій. Про це LB повідомили декілька джерел у Верховній Раді України.

Денісова цю інформацію підтвердила і підкреслила, що вважає такі дії влади незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який за законом обирається на 5 років.

Пʼятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко 30 травня з третьої спроби все ж таки перетнув кордон. Порошенкові дозволили виїхати до Польщі. Нагадаємо, що раніше його двічі не випустили у відрядження в складі делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.

У Києві з 1 червня відкриють частину дитсадків. Аби дитину прийняли в садочок, необхідно пред'явити довідку, що обоє її батьків працюють.

На Чемпіонаті світу з жиму лежачи в Алмати (Казахстан) українська важкоатлетка Анна Рикун стала чемпіонкою у вазі до 57 кг. 23-річна сумчанка показала результат 122 кг, який став новим світовим рекордом.

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