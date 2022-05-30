​У Києві з 1 червня відкриють частину дитсадків, - Кличко

Щоб дитину прийняли в заклад, необхідно пред'явити адміністрації дитсадка довідку від обох батьків про те, що вони працюють.

Із 1 червня в Києві запрацює частина дитсадків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Столичні школи завершують цей навчальний рік в дистанційному режимі. А частину дитячих садочків, визначивши нинішню потребу в місцях, столиця відкриє вже з 1 червня. Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста", - розповів Кличко.

Він наголосив, що це "складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне".

Як пояснив очільник Києва, щоб дитину прийняли в заклад, необхідно пред'явити адміністрації дитсадка довідку від обох батьків про те, що вони працюють.

"Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття", - наголосив Кличко.

Міський голова також додав, що готові до відновлення роботи ще 14 приватних садків.

Нагадаємо, станом на 17 травня в Київській області повноцінно запрацював 61 дитсадок. Дистанційно працюють ще 257.