За бажанням клієнта підозрюваний виготовляв і прескарти, які начебто були акредитовані Міністерством оборони.

У Києві викрили очільника видавництва, який налагодив масове виготовлення і збут фальшивих посвідчень, прескарт, спеціальних перепусток та інших документів, які підтверджують статус журналіста.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Для продажу "товару" зловмисник рекламував його на своєму сайті. Також пропонував виготовлення довідок для оформлення дозволу на травматичну зброю. А за бажанням клієнта підозрюваний виготовляв і прескарти, які начебто були акредитовані Міністерством оборони.

Фото: Пресслужба ОГП

Фото: Пресслужба ОГП

Фото: Пресслужба ОГП

"Вартість підробленого посвідчення становила від 3000 до 5000 грн залежно від терміну його дії. За попередніми даними, послугами директора видавництва скористалися близько 800 клієнтів. За результатами проведених обшуків вилучено понад 400 готових до збуту підроблених журналістських посвідчень, посвідчень громадської організації, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки. Також вилучено комп’ютерну техніку з базами даних замовників, мобільні телефони та "чорнові" записи", - повідомили в ГПУ.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в березні на Львівщині викрили ділків, які виготовляли фальшиві документи для перетину кордону.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за двоюрідного брата міністра внутрішніх справ і запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника департаменту у правоохоронній структурі.