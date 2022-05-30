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​Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, - МВС

Лише в Київській області від початку вторгнення виявили майже 120 тисяч небезпечних знахідок.

​Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, - МВС
Фото: ДСНС

Щодня піротехнічні підрозділи МВСУ вилучають 2-5 тисяч вибухонебезпечних предметів. 

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Наразі фахівці обстежили понад 22 тисячі гектарів забруднених територій. До прикладу, лише на Київщині від початку повномасштабного вторгнення РФ виявили майже 120 тисяч таких знахідок. В області наразі очищено основні транспортні автошляхи й територію навколо об’єктів критичної інфраструктури.

У МВС кажуть - пріоритетним є розмінування територій у Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також інших, які зазнали вторгнення та обстрілів російських загарбників.

У міністерстві наголосили що допомагають українським піротехнікам міжнародні партнери. Вони надають спецтранспорт, техніку, обладнання, а також службових собак, які спеціалізуються на пошуку зброї та вибухівки.

"Один день активних бойових дій потребує 30 днів розмінування. Тобто для очищення територій України, забруднених унаслідок 95-денного протистояння ворогові, необхідно 5–7 років. Задля пришвидшення цього процесу у МВС створено Міжнародний координаційний центр із питань гуманітарного розмінування, діяльність якого спрямована на мінімізацію ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами", – повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва.

До Держслужби з надзвичайних ситуацій з приводу допомоги в гуманітарному розмінуванні вже звернулися організації з Великобританії, Туреччини, Данії, Норвегії, США, а також Посольство Естонської Республіки в Україні і Національне центральне бюро Інтерполу в Республіці Польща. Ще 18 міжнародних організацій висловили свої пропозиції щодо надання технічної допомоги, додали в МВС.

У міністерстві нагадали, що про виявлений небезпечний предмет українці можуть повідомляти через застосунок "Розмінування України". За перший тиждень його роботи користувачі надіслали майже дві тисячі повідомлень. 

Нагадаємо, днями в МВС заявили, що співпрацюватимуть з норвезькою організацією “Norwegian People’s Aid” (NPA) з питань гуманітарного розмінування.

За даними ДСНСУ, Харків переважно очищено від вибухонебезпечних предметів, але загроза залишається.

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