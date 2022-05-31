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​Через проблеми із забезпеченням російські окупанти на Херсонщині їдять собак, - СБУ

Це різко контрастує з "переможною" картинкою, яку транслюють на російському телебаченні.

​Через проблеми із забезпеченням російські окупанти на Херсонщині їдять собак, - СБУ
Фото: Ліга

Через проблеми із забезпеченням російські військові знову почали їсти собак. Про це свідчить листування російського загарбника, яке перехопила Служба безпеки України.

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Він розповідає, що немає харчів, тому що в армії відсутня логістика і продукти "просто не могут доставить".

"Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що в них ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют». І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше в розпорядженні СБУ опинилися перехоплення телефонних розмов російських військових, з яких стало відомо, що окупанти ґвалтували неповнолітніх і їли собак.

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