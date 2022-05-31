Найбільші втрати ворога спостерігались на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Збитий ворожий МІ-35МС Збитий ворожий БПЛА

Загальні втрати Росії у війні проти України з 24.02 по 31.05 склали близько 30 500 осіб. За добу було ліквідовано 150 окупантів.

Про це йдеться в оновленій статистиці від Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

танків – 1358 (+9) од.,

бойових броньованих машин – 3302 (+20) од.,

артилерійських систем – 649 (+6) од.,

РСЗВ – 207 (+2) од.,

засобів ППО – 93 (+0) од.,

літаків – 208 (+1) од.,

гелікоптерів – 174 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8) од.,

крилатих ракет – 120 (+2) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11) од.,

спеціальної техніки – 48 (+0) од.

Фото: Генштаб ЗСУ

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому і Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, вчора на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк і чотири артилерійські системи.