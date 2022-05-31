Загальні втрати Росії у війні проти України з 24.02 по 31.05 склали близько 30 500 осіб. За добу було ліквідовано 150 окупантів.
Про це йдеться в оновленій статистиці від Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 1358 (+9) од.,
- бойових броньованих машин – 3302 (+20) од.,
- артилерійських систем – 649 (+6) од.,
- РСЗВ – 207 (+2) од.,
- засобів ППО – 93 (+0) од.,
- літаків – 208 (+1) од.,
- гелікоптерів – 174 (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8) од.,
- крилатих ракет – 120 (+2) од.,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11) од.,
- спеціальної техніки – 48 (+0) од.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому і Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, вчора на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк і чотири артилерійські системи.