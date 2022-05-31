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Росія планує зачистку сіл біля Сєвєродонецька

Ворог підтягує техніку "Солнцепек". 

Росія планує зачистку сіл біля Сєвєродонецька
Сєвєродонецьк (ілюстративне фото)
Фото: Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Частина Сєвєродонецька контролюється окупантами. Наші захисники залишаються в місті і дають відсіч російській армії, тож вільно просуватися вона не може.

Про це вранці 31 травня заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. 

"Зараз росіяни планують таку військову операцію із зачистки територій навколо Сєвєродонецька. Запускають туди десь орієнтовно батальйон солдатів, які будуть проходити по навколишніх селах, такі як Борівське чи Сиротине, підтягують техніку такого класу, як "Солнцепек", для того, щоб просто випалювати наших військових разом із цивільним населенням – їм усе одно", – сказав він.

Водночас ризику оточення міста Гайдай не бачить. Станом на зараз лишається можливість відходу до Лисичанська. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. У місті лишається приблизно 15 000 мирних зі 120 000, які мешкали до початку повномасштабної агресії. Більшість із тих, хто лишився, не їде принципово. 

Решта підконтрольної території обстрілюється повністю, але успіху в напрямку Золотого і Тошківки ворог не мав. Траса Лисичанськ – Бахмут не контролюється росіянами, але обстрілюється. 

Нагадаємо, вчора російські війська увійшли в північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька. До того вони захопили місцевий готель "Мир", розташований на межі міста. Увечері ворог просунувся углиб Сєвєродонецька.

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