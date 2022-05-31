Начальник Головного управління розвідки очолив Координаційний штаб з питань військовополонених

Збір даних про військовополонених, загиблих та зниклих безвісти буде здійснювати Національне інформаційне бюро.

Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це ГУР повідомляє в Telegram.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України затвердивши його постановою від 11 березня 2022 року (№ 257).

Основними завданнями Координаційного штабу є:

сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, зокрема – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Нагадаємо, учора міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук передала свої обов'язки з обміну військовополоненими ГУР Міністерства оборони.