Росія випустила по Cумщині дві ракети та обстріляла її з САУ, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

На Дніпропетровщині ніч минула з тривогою. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, яка межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється, повідомили у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

У Сумській області близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два запуски ракет по території Білопільської громади. Одразу за цим розпочався артобстріл цієї ж території із САУ. Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії. В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється.

У Харкові ніч була з поодинокими обстрілами, але без постраждалих. По області обстрілювали Золочів та Чугуївський райони. За добу на Харківщині поранено 5 людей.

Луганщина: основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над Сєверодонецьком. Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, бойові дії там тривають.

У Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок. Також пошкоджено будинки в Тошківці, Нирковому, Вікторівці, Миколаївці. Загалом двоє загиблих та чотири поранених людини.

Донеччина: бої по всій лінії фронту. Найбільша напруга – на Лиманському та Авдіївському напрямках.Уночі авіаудар по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше 3 загиблих, 6 поранених. Пошкоджена школа і сім багатоповерхівок.

Тривають рятувальні роботи, кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Учора ввечері у Бахмутському районі було пошкоджено аміакопровід "Тольятті-Одеса". Витік аміаку незначний. Рятувальники локалізували загрозу. Ракетні удари по Авдіївці, пошкоджена школа і житлові будинки. Танки, артилерія, міномети ворог застосував проти населених пунктів: Авдіївка, смт. Нью-Йорк, м. Миколаївка, м. Торецьк, м. Бахмут, м. Слов'янськ, смт. Очеретино, с. Орловка, смт. Неліпівка, с. Нетайлове, с. Травневе, с. Закотне. За добу по області – 5 загиблих, 11 поранених (ці цифри враховують загиблих і поранених вночі в Слов'янську).

Миколаївщина: вночі окупанти "денацифікували" поле біля обласного центру Миколаєва. Сьогодні зранку місто знову було під обстрілами. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнюється. Миколаївський район: вчора внаслідок обстрілу м. Очаків о 23.05 год. була пошкоджена газова шафа, вікна в житлових будинках. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері були обстріли Воскресенської громади. Дані про наслідки уточнюються. Внаслідок обстрілів с-ща Луч Шевченківської громади є постраждалі. Усі села громади протягом дня обстрілювались декілька разів. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Галицинівську громаду. Інформації про наслідки уточнюється.

Знову обстрілів зазнала і Широківська громада. Зруйновано 7 житлових будинків, фермерське господарство, столова. Пошкоджено 15 житлових будинків. Тривають обстріли в Березнегуватській громаді. За попередніми даними, потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина: стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги. Бойові дії та обстріли тривають.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли Сумську область забороненими касетними снарядами. До того вони всю ніч обстрілювали прикордонні райони Сумщини із ракетних систем залпового вогню, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.