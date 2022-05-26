Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоЖиття

Норвезька організація допоможе Україні розміновувати деокуповані території

“Norwegian People’s Aid” спеціалізується, зокрема, на тренуванні собак-міношукачів.

Норвезька організація допоможе Україні розміновувати деокуповані території
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ України співпрацюватиме з норвезькою організацією “Norwegian People’s Aid” (NPA) з питань гуманітарного розмінування.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Норвегія в Україні Еріком Сведалом і представником організації “Norwegian People’s Aid” Альберто Серра.

“Питання гуманітарного розмінування деокупованих територій є одним з пріоритетних напрямків діяльності органів системи МВС України. Враховуючи масштаби уражених площ, орієнтовний термін розмінування складатиме приблизно 5-7 років. У звʼязку з цим існує нагальна потреба в залученні міжнародної допомоги – спеціальному піротехнічному обладнанні, направленні спеціалістів-вибухотехніків”, – розповіла Акопян. 

Відтак сторони домовилися про співробітництво з організацією, яка відкриває своє представництво в Україні. 

Фото: МВС

NPA – міжнародна організація, яка працює в Норвегії та більш ніж у 30 країнах світу, її основною метою є надання постконфліктної допомоги у відбудові та гуманітарної допомоги під час конфліктів. 

Міжнародна діяльність організації охоплює три основні сфери: протимінна діяльність і роззброєння, розвиток і гуманітарна допомога. 

“У контексті протимінної діяльності, організація спеціалізується, зокрема, на підготовці кінологів-рятувальників і тренуванні собак-міношукачів, які довели свою ефективність під час розмінування територій в Іраку, Камбоджі, Боснії та Герцеговині”, – зазначив Альберто Серра. 

Фото: МВС

Нагадаємо, цього тижня Сполучені Штати Америки надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також