Міністерство внутрішніх справ України співпрацюватиме з норвезькою організацією “Norwegian People’s Aid” (NPA) з питань гуманітарного розмінування.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Норвегія в Україні Еріком Сведалом і представником організації “Norwegian People’s Aid” Альберто Серра.

“Питання гуманітарного розмінування деокупованих територій є одним з пріоритетних напрямків діяльності органів системи МВС України. Враховуючи масштаби уражених площ, орієнтовний термін розмінування складатиме приблизно 5-7 років. У звʼязку з цим існує нагальна потреба в залученні міжнародної допомоги – спеціальному піротехнічному обладнанні, направленні спеціалістів-вибухотехніків”, – розповіла Акопян.

Відтак сторони домовилися про співробітництво з організацією, яка відкриває своє представництво в Україні.

Фото: МВС

NPA – міжнародна організація, яка працює в Норвегії та більш ніж у 30 країнах світу, її основною метою є надання постконфліктної допомоги у відбудові та гуманітарної допомоги під час конфліктів.

Міжнародна діяльність організації охоплює три основні сфери: протимінна діяльність і роззброєння, розвиток і гуманітарна допомога.

“У контексті протимінної діяльності, організація спеціалізується, зокрема, на підготовці кінологів-рятувальників і тренуванні собак-міношукачів, які довели свою ефективність під час розмінування територій в Іраку, Камбоджі, Боснії та Герцеговині”, – зазначив Альберто Серра.

Фото: МВС

Нагадаємо, цього тижня Сполучені Штати Америки надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території.