В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Російські військові обстріляли Харків: восьмеро людей загинули, серед них - 5-місячне немовля (доповнено)
Російські військові обстріляли Харків: восьмеро людей загинули, серед них - 5-місячне немовля (доповнено)
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти, фермери продають запаси зерна, – ОВА

У Бердянську окупанти намагаються переконати місцевих перейти на російські мобільні мережі.

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти, фермери продають запаси зерна, – ОВА
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

“Звісно, ці псевдодокументи не дадуть жодних привілеїв мешканцям окупованих територій – вони не дадуть права виїхати в Росію чи уникнути примусової мобілізації, отримувати соціальні виплати, вільно переміщатися тощо. Натомість ті, хто погодиться на отримання таких “паспортів”, точно відповідатимуть за законом України після нашої Перемоги, адже в нашій державі подвійне громадянство заборонене”, – зазначили в ОВА.

Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Відтак вчора у бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантажених зерном – номери на вантажівках були закриті.

Окрім того, у Бердянську окупанти намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. 

“Мовляв, українські працюють нестабільно. При цьому вже неодноразово робота вітчизняних мобільних операторів спеціально “глушилася” російськими військовими”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що Росія будує третю лінію оборони на окупованому півдні України. Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, Росія залучила на Запорізький напрямок додатковий танковий батальйон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також