У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти, фермери продають запаси зерна, – ОВА

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

“Звісно, ці псевдодокументи не дадуть жодних привілеїв мешканцям окупованих територій – вони не дадуть права виїхати в Росію чи уникнути примусової мобілізації, отримувати соціальні виплати, вільно переміщатися тощо. Натомість ті, хто погодиться на отримання таких “паспортів”, точно відповідатимуть за законом України після нашої Перемоги, адже в нашій державі подвійне громадянство заборонене”, – зазначили в ОВА.

Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Відтак вчора у бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантажених зерном – номери на вантажівках були закриті.

Окрім того, у Бердянську окупанти намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.

“Мовляв, українські працюють нестабільно. При цьому вже неодноразово робота вітчизняних мобільних операторів спеціально “глушилася” російськими військовими”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що Росія будує третю лінію оборони на окупованому півдні України. Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, Росія залучила на Запорізький напрямок додатковий танковий батальйон.