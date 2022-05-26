Роздача російських паспортів жителям окупованої частини півдня України потрібна для мобілізації, - Старух

Роздача російських паспортів жителям окупованої частини півдня України потрібна російській владі для збільшення чисельності своєї армії.

Про це повідомило “Радіо Свобода” із посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

“Зараз люди, які отримали російські паспорти, їх мобілізували в російську армію й кинули як м'ясо на наші Збройні сили. Мабуть, м'ясо закінчилося, шукають ідіотів серед тих, хто живе на територіях тимчасово окупованих. Іншого пояснення бути не може. Ну не для того ж, щоб на Байкал люди їздили”, – розповів Старух.

Він переконаний, що серед жителів Запорізької області охочих отримати російські паспорти буде небагато.

На думку Старуха, більшість мешканців як регіону, так і України в цілому, не захоче стати громадянами країни, яку не пускають нікуди у світі і яку зневажають у світі.

Нагадаємо, в окупованому росіянам Донецьку бунтують рідні мобілізованих.