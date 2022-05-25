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Путін підписав указ про спрощену видачу паспортів РФ жителям Запорізької та Херсонської областей

Це фактично означає примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.

Путін підписав указ про спрощену видачу паспортів РФ жителям Запорізької та Херсонської областей
Фото: dan-news.info

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Указ набирає чинності з 25 травня. Він фактично означає примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.

Нагадаємо,  24 квітня 2019 року Путін підписав аналогічний указ для мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей України. Після цього РФ почала проводити примусову паспортизацію мешканців ОРДЛО.

Росіяни також погрожують репресіями мешканцям окупованих територій за відмову отримати "громадянство" псевдореспублік. У тимчасово зайнятих районах війська РФ тероризують місцеве населення: обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають і тримають у заручниках мирних мешканців, займаються мародерством. Також вони депортують людей до Росії або в ОРДЛО.

 

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