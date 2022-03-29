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Окупанти тероризують населення тимчасово зайнятих районів, - Генштаб

Війська РФ обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

Окупанти тероризують населення тимчасово зайнятих районів, - Генштаб

Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06.00 29.03.2022.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали Українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російські війська на 40-60 кілометрів від Кривого Рогу. В результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.

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