Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Епіфаній: до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 50 громад, ще майже 100 - у процесі

"Поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати".

Епіфаній: до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 50 громад, ще майже 100 - у процесі
Фото: pomisna.info

З початку повномасштабної російської агресії проти України до складу Православної Церкви України перейшли 50 громад Московського патріархату, ще близько 100 перебувають в процесі переходу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній , передає "Укрінформ".

"Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів. Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, а і в Центрі, на Сході і на Півдні", - сказав  Епіфаній.

За його словами, щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада визначилася, провела збори та ухвалила рішення про перехід.

"А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції. Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - зазначив митрополит.

Нагадаємо, раніше Синод ПЦУ закликав духовенство і релігійні громади, які перебувають в юрисдикції московського патріархату, увійти в канонічне єднання з ПЦУ.   26 березня повідомлялося, що від початку війни до ПЦУ перейшли 28 громад у 9 областях.

Помісна Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. Її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм в Константинополі 6 січня 2019 року.

ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу.  Окрім Вселенського патріархату, її офіційно визнали Елладська, Александрійська та Кіпрська церкви, ще кілька церков зробили це де-факто.

Станом на 6 січня 2022 року з моменту заснування ПЦУ до неї приєдналися близько 700 парафій УПЦ МП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також