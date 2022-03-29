Епіфаній: до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 50 громад, ще майже 100 - у процесі

"Поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати".

З початку повномасштабної російської агресії проти України до складу Православної Церкви України перейшли 50 громад Московського патріархату, ще близько 100 перебувають в процесі переходу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній , передає "Укрінформ".

"Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів. Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, а і в Центрі, на Сході і на Півдні", - сказав Епіфаній.

За його словами, щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада визначилася, провела збори та ухвалила рішення про перехід.

"А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції. Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - зазначив митрополит.

Нагадаємо, раніше Синод ПЦУ закликав духовенство і релігійні громади, які перебувають в юрисдикції московського патріархату, увійти в канонічне єднання з ПЦУ. 26 березня повідомлялося, що від початку війни до ПЦУ перейшли 28 громад у 9 областях.

Помісна Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. Її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм в Константинополі 6 січня 2019 року.

ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу. Окрім Вселенського патріархату, її офіційно визнали Елладська, Александрійська та Кіпрська церкви, ще кілька церков зробили це де-факто.

Станом на 6 січня 2022 року з моменту заснування ПЦУ до неї приєдналися близько 700 парафій УПЦ МП.