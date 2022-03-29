Президент зазначив, що ситуацію зараз треба сприймати "без надмірної ейфорії від успіхів, але й без самонакручування".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що захисники України продовжують вибивати російських окупантів на Київщині. Він подякував за звільнене місто Ірпінь.

"Мудрий народе міцної країни!Сьогодні в нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній – усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня. Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають", - сказав президент у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що наразі російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси та живу силу, а також намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Однак, "рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися".

"Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що ситуація залишається напруженою на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донбасі та півдні України.

Станом на сьогодні відомо про загибель 143 дітей. Місто Маріуполь залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу".

"Тому ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро. Наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів. Але й без самонакручування. Нам ще потрібен час. Нам ще потрібна зброя. Ми ще повинні боротися, повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз. Не можна завищувати очікування. Просто щоб не перегоріти", - додав президент.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ у зведенні щодо російського вторгнення станом на 24:00 28 березня повідомляв, що ворог ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.

Сьогодні також захисники України звільнили від російських окупантів місто Ірпінь. Російські військові атакували місто з перших днів війни. 27 лютого мер Олександр Маркушин говорив, що атаку відбито, але ворог почав обстрілювати місто з повітря. Станом на минулий тиждень ЗСУ контролювали 80% Ірпеня. 26 березня мер розповідав, що в місті тривають важкі бої вже кілька днів.