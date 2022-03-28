Кіт Степан з Харкова зібрав десять тисяч доларів для допомоги тваринам в Україні. Про це йдеться на його сторінці в Instagram.

"Дякую за чуйність та підтримку, нам вдалося зібрати $10 035. Завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування кожній тварині в Україні", - йдеться у повідомленні.

У дописів зазначається, що кошти підуть українським зоозахисним організаціям, притулкам для тварин та зоопаркам, зокрема Миколаївському зоопарку.

Збір коштів розпочала власниця кота Степана Анна 24 березня.

Кіт Степан має 1,2 мільйона підписників. Він жив у Харкові, але нещодавно його власниця повідомила, що їм вдалося евакуюватися до Франції.