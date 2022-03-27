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Волонтери вивезли з Харкова понад сотню важкохворих людей

Rescue Now UA просить приєднатися до допомоги мешканцям Харкова: їжею, грошима, бензином.

Волонтери вивезли з Харкова понад сотню важкохворих людей
Фото: facebook.com/rescuenowua

Волонтери Rescue Now UA – громадської організації, яка безкоштовно евакуює людей до Дніпра та Полтави, вивезли з Харкова більш як сотню важкохворих людей.

Загалом на адреси активістів надійшло понад 10 тисяч заявок про допомогу від харків'ян, йдеться на фейсбук-сторінці Rescue Now UA.

"Ми продовжуємо працювати. Щодня безкоштовно вивозимо людей з Харкова до Полтави та Дніпра. За місяць роботи вивезли 101 важкохворого із важкодоступних ділянок, будинків, квартир. Ми продовжуємо годувати. Щодня із мережею волонтерських кухонь Харкова ми готуємо до 20 000 порцій їжі. Ми продовжуємо ризикувати. Під падаючими снарядами ми розвозимо гуманітарну допомогу та медикаменти літнім людям, сім’ям з дітьми та тим, хто не в змозі подбати про себе", – повідомляють волонтери.

Фото: facebook.com/rescuenowua

Вони закликають усіх приєднатися до допомоги мешканцям Харкова: їжею, грошима, бензином.

"Нам потрібні постійне постачання продуктів та предметів першої потреби для наших гуманітарних хабів. Нам потрібні гроші на придбання продуктів, бензину та для оренди автобусів", – повідомляють у Rescue Now UA.

У звіті ініціативи зазначено, що, окрім вивезених важкохворих та благодійних обідів, вдалося врятувати майже 1,5 тисячі харків'ян, близько сотні домашніх тварин. 

Загалом у команді працюють більше 30 волонтерів у Харкові, Дніпрі та Полтаві.

Раніше письменник і поет Сергій Жадан опублікував фото сумних і гордих харківських котів на тлі будинків з розбитими вікнами.

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