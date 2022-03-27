Прикордонники затримали на Харківщині колаборанта та вербувальника в армію окупантів

Чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили в ході протидиверсійних заходів.

У Харківській області прикордонники затримали двох агентів Кремля. Про це повідомив Телеграм-канал Держприкордонслужби.

Чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили в ході протидиверсійних заходів.

На одному з контрольних постів прикордонники затримали чоловіка, який намагався сфотографувати позиції сил оборони.

Виявилось, що в мобільному телефоні колаборанта зберігається історія листування з російським куратором, з визначенням завдань щодо передачі координат підрозділів та місць служби захисників України.

Тепер на зрадника чекає покарання у вигляді позбавлення волі, і правоохоронні органи докладуть усі для цього зусилля.

Крім того, в межах одного з населених пунктів області, військовослужбовці ДПСУ затримали громадянина Росії.

“Затриманий безсоромно, наче у себе вдома, намагався вербувати місцеве населення до вступу у збройні сили країни-агресора. Тепер і вербувальник отримає по заслузі”, – йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, 25 березня прикордонники затримали біля Харкова шпигунів, які виявилися представниками УПЦ МП.