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Українські медзаклади отримали майже 600 станцій StarLink

У разі перебоїв зі зв’язком кожна станція зможе роздавати якісний Wi-Fi на десятки пристроїв.

Українські медзаклади отримали майже 600 станцій StarLink
Фото: Вікіпедія

Українським медичним закладам та установам у сфері охорони здоров’я передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX.

Про це повідомив пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Завдяки терміналам StarLink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв’язком кожна станція зможе роздавати якісний Wi-Fi на десятки пристроїв.

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, системи StarLink будуть використовуватися закладами охорони здоров’я під час відключення або за появи проблем з основою мережею. Це дасть змогу лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово немає зв’язку. 

Забезпечити лікарні системи StarLink вдалося завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я з Міністерством цифрової трансформації.

Нагадаємо, Starlink – проєкт компанії SpaceX Ілона Маска, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Проєкт запустили 2020 року в США та Канаді.

Starlink – це мережа супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.

Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого.

Другу в Україні станцію Starlink 1 березня отримала "Укрзалізниця".

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