Укрзалізниця отримала другу в Україні станцію Starlink

Укрзалізниця отримала другу в Україні станцію супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.

"Друга в Україні станція Starlink (перша в міністра цифрової трансформації Федорова, звичайно) запрацювала на УЗ", – зазначив Камишін.

"Швидкість та диджиталізація в мирний час були нашими пріоритетами. А у воєнний час це вдвічі важливіше", – підсумував Камишін.

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні, перша партія станцій Starlink уже прибула в Україну. Це означає, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні.