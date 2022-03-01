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Укрзалізниця отримала другу в Україні станцію Starlink

Обладнання "уже в роботі".

Укрзалізниця отримала другу в Україні станцію Starlink
Олександр Камишін
Фото: Латифундист

Укрзалізниця отримала другу в Україні станцію супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.

"Друга в Україні станція Starlink (перша в міністра цифрової трансформації Федорова, звичайно) запрацювала на УЗ", – зазначив Камишін.

"Швидкість та диджиталізація в мирний час були нашими пріоритетами. А у воєнний час це вдвічі важливіше", – підсумував Камишін.

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні, перша партія станцій Starlink уже прибула в Україну. Це означає, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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