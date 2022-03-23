В Україні виготовлятимуть оральний протиковідний препарат Pfizer, - МОЗ

В Україні почнуть розробляти і виготовляти оральний протиковідний препарат Pfizer.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідний конкурс виграла фармкомпанія "Дарниця". 18 березня вона підписала угоду на отримання ліцензії.

"Українська фармацевтична компанія може виробляти та поставляти вищевказані ліки у 95 країн світу з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема в Україну", - повідомили в МОЗ.

Препарат призначений для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, котрі мають високий ризик ускладнень, зазначили в міністерстві.

Також оральний протиковідний Pfizer застосовують для запобігання погіршенню й переходу хвороби з легкого ступеня тяжкості на середній та для уникнення госпіталізації.

Нагадаємо, в лютому українцям, які повертаються з-за кордону, дозволили в’їзд без тестів на ковід і самоізоляції.

У січні цього року керівник компанії-виробника вакцин Pfizer Альберт Бурла висловив думку, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, циркулюватиме ще багато років, але його нинішня хвиля, ймовірно, буде останньою, яка потребує обмежень.