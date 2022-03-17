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В Україні запрацювало більше аптек, - Радуцький

Поступово спадає ажіотаж на певні види ліків.

В Україні запрацювало більше аптек, - Радуцький
Фото: crimea-24.com

В Україні запрацювало більше аптек.

Про це повідомили в парламентському Комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

У перші дні війни в Україні працювало тільки 10 відсотків від загальної кількості аптечних закладів. Проблема виникла тому, що чимала кількість фармацевтів переїхала в західні регіони України, ще частина через бойові дії не могла дістатися до робочих місць. 

"Ми разом з МОЗ ухвалили декілька важливих рішень, щоб виправити ситуацію. Дозволили студентам медичних і фармацевтичних спеціальностей працювати в аптеках на посадах "асистент фармацевта" та "помічник фармацевта". Створили мапу робочих аптек - https://cutt.ly/GAqtqtN . Провели наради з виробниками лікарських засобів. У Комітеті ВР з питань транспорту та інфраструктури обговорили питання логістики. Ці термінові кроки дали результат», — розповів голова комітету Михайло Радуцький.

За даними Мінохоронздоров'я, до війни працювали 22,7 тис. аптек, зараз – 10,5 тис. 

Наразі МОЗ і Держлікслужба допомагають працювати аптечним мережам у звичайному режимі – спрощують вимоги та забезпечують ліками.

Попри те, що мінімум три гуртові склади ліків (у містах Ірпінь і Мила Київської області та в Харкові) постраждали внаслідок обстрілів, дефіциту медичних препаратів немає.

Є тільки перебої з постачанням препаратів у міста, де відбуваються бойові дії.

"Поступово ажіотаж на певні види ліків спадає. Міністерство закликає українців не закуповувати медпрепарати на декілька місяців вперед", - наголосив Радуцький.

Нагадаємо, на початку березня Міністерство охорони здоров’я України закликало фармацевтичних працівників, які через російську агресію виїхали в західні області України, тимчасово вийти на роботу за місцем перебування.

Очільник Києва Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відчинити їх для киян, бо до комунальних люди стояли годинами в чергах.

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