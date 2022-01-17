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У Pfizer вважають, що нинішня хвиля COVID-19 може стати останньою, яка потребує обмежень

"Важливо, щоб люди отримували по три дози вакцини".

У Pfizer вважають, що нинішня хвиля COVID-19 може стати останньою, яка потребує обмежень
Фото: EPA/UPG

Керівник компанії-виробника вакцин Pfizer Альберт Бурла вважає, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, циркулюватиме ще багато років, але його нинішня хвиля, ймовірно, буде останньою, яка потребує обмежень.

Про це він розповів в інтерв’ю французькому каналу BFM TV, передає Times of Israel.

Бурла також заявив про ефективність і безпеку вакцин Pfizer для дітей і дорослих, які, за його словами, знадобляться для повторних щорічних щеплень.

"Важливо, щоб люди отримували по три дози вакцини від COVID-19 Pfizer, і, швидше за все, їм знадобляться щорічні ревакцинації, а людям з імунодефіцитом вони можуть знадобитися кожні 4 місяці", - зазначив Бурла.

Бурла також назвав таблетки "Paxlovid", які випустила компанія, "новим серйозним способом боротьби з захворюванням, який змінює все". У грудні у Pfizer заявили, що використання пігулок скорочує кількість госпіталізацій і смертність серед уразливих категорій населення майже на 90%.

Нагадаємо, науковці прогнозують нову хвилю COVID-19 в Україні у січні, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня. За оцінкою вчених, Україна слідує тенденціям країн східної Європи з невеликою затримкою в часі.

У Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що з кінця січня в Україні почнеться нова хвиля поширення коронавірусу, пік якої припаде на лютий, а спад – на березень-квітень.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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