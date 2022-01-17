У неділю в Україні підтвердили понад 5 тис. випадків ковіду

Найбільше хворих виявили на Львівщині, а також у Києві, Івано-Франківській і Харківській областях.

У неділю, 16 січня, в Україні підтвердили 5 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше хворих виявили на Львівщині, а також у Києві, Івано-Франківській і Харківській областях.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 407 дітей і 72 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 1 213 людей, одужали 2 520 осіб, 78 пацієнтів із коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 510;

Вінницька область – 194;

Волинська область – 101;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 52;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 133;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 492;

Київська область – 132;

Кіровоградська область – 82;

Луганська область – 4;

Львівська область – 854;

Миколаївська область – 31;

Одеська область – 224;

Полтавська область – 49;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 189;

Тернопільська область – 314;

Харківська область – 647;

Херсонська область – 36;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 88;

Чернівецька область – 344;

Чернігівська область – 45.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 759 530 осіб, подолали недугу 3 556 162 людини, 98 361 – померла.

Добою раніше в Україні підтвердили понад 6,3 тис. випадків ковіду. Три дні поспіль з 12 січня виявляли понад 10 тис. випадків коронавірусу щодоби. Найбільша добова захворюваність була в столиці, в Івано-Франківській та Львівській областях.