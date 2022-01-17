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У неділю в Україні підтвердили понад 5 тис. випадків ковіду

Найбільше хворих виявили на Львівщині, а також у Києві, Івано-Франківській і Харківській областях. 

У неділю в Україні підтвердили понад 5 тис. випадків ковіду
Фото: facebook/Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА

У неділю, 16 січня, в Україні підтвердили 5 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше хворих виявили на Львівщині, а також у Києві, Івано-Франківській і Харківській областях. 

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 407 дітей і 72 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 1 213 людей, одужали 2 520 осіб, 78 пацієнтів із коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 510;
  • Вінницька область – 194;
  • Волинська область – 101;
  • Дніпропетровська область – 127;
  • Донецька область – 52;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 133;
  • Запорізька область – 18;
  • Івано-Франківська область – 492;
  • Київська область – 132;
  • Кіровоградська область – 82;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 854;
  • Миколаївська область – 31;
  • Одеська область – 224;
  • Полтавська область – 49;
  • Рівненська область – 86;
  • Сумська область – 189;
  • Тернопільська область – 314;
  • Харківська область – 647;
  • Херсонська область – 36;
  • Хмельницька область – 68;
  • Черкаська область – 88;
  • Чернівецька область – 344;
  • Чернігівська область – 45.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 759 530 осіб, подолали недугу 3 556 162 людини, 98 361 – померла.

Добою раніше в Україні підтвердили понад 6,3 тис. випадків ковіду. Три дні поспіль з 12 січня виявляли понад 10 тис. випадків коронавірусу щодоби. Найбільша добова захворюваність була в столиці, в Івано-Франківській та Львівській областях.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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