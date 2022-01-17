У неділю в Україні підтвердили понад 5 тис. випадків ковіду

У неділю, 16 січня, в Україні підтвердили 5 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше хворих виявили на Львівщині, а також у Києві, Івано-Франківській і Харківській областях.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 407 дітей і 72 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 1 213 людей, одужали 2 520 осіб, 78 пацієнтів із коронавірусом померли.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 510;
- Вінницька область – 194;
- Волинська область – 101;
- Дніпропетровська область – 127;
- Донецька область – 52;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 133;
- Запорізька область – 18;
- Івано-Франківська область – 492;
- Київська область – 132;
- Кіровоградська область – 82;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 854;
- Миколаївська область – 31;
- Одеська область – 224;
- Полтавська область – 49;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 189;
- Тернопільська область – 314;
- Харківська область – 647;
- Херсонська область – 36;
- Хмельницька область – 68;
- Черкаська область – 88;
- Чернівецька область – 344;
- Чернігівська область – 45.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 759 530 осіб, подолали недугу 3 556 162 людини, 98 361 – померла.
Добою раніше в Україні підтвердили понад 6,3 тис. випадків ковіду. Три дні поспіль з 12 січня виявляли понад 10 тис. випадків коронавірусу щодоби. Найбільша добова захворюваність була в столиці, в Івано-Франківській та Львівській областях.