Учора в Україні виявили понад 10 тис. випадків ковіду – найбільше з 11 грудня

Близько тисячі випадків – у Києві та на Прикарпатті.

У середу, 12 січня, в Україні підтвердили 10 046 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник захворюваності з 11 грудня. Тоді в Україні виявили 10 133 випадки ковіду. Щоправда, зафіксована цього дня смертність була значно вища: 446 летальних випадків проти вчорашніх 191.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 590 дітей і 255 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 1 676 людей, одужали 7 202 особи, 191 пацієнт із коронавірусом помер.

Зауважимо, що найбільше нових хворих на ковід виявили у Києві (997) і майже стільки ж (983) – в Івано-Франківській області. Саме з Прикарпаття почалася нова хвиля коронавірусу рік тому.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 997;

Вінницька область – 510;

Волинська область – 88;

Дніпропетровська область – 362;

Донецька область – 354;

Житомирська область – 367;

Закарпатська область – 413;

Запорізька область – 222;

Івано-Франківська область – 983;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 98;

Львівська область – 949;

Миколаївська область – 174;

Одеська область – 508;

Полтавська область – 431;

Рівненська область – 273;

Сумська область – 510;

Тернопільська область – 389;

Харківська область – 560;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 293;

Чернівецька область – 313;

Чернігівська область – 350.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 727 034 особи, подолали недугу 3 537 826 людей, 97 928 – померли.

Раніше Міністерство охорони здоров'я прогнозувало, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня.

Однак згідно з дослідженнями Національної академії наук, нова хвиля захворюваності на ковід уже розпочалася.