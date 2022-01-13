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Учора в Україні виявили понад 10 тис. випадків ковіду – найбільше з 11 грудня

Близько тисячі випадків – у Києві та на Прикарпатті.

Учора в Україні виявили понад 10 тис. випадків ковіду – найбільше з 11 грудня
Фото: Анастасія Власова/hromadske

У середу, 12 січня, в Україні підтвердили 10 046 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник захворюваності з 11 грудня. Тоді в Україні виявили 10 133 випадки ковіду. Щоправда, зафіксована цього дня смертність була значно вища: 446 летальних випадків проти вчорашніх 191.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 590 дітей і 255 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 1 676 людей, одужали 7 202 особи, 191 пацієнт із коронавірусом помер.

Зауважимо, що найбільше нових хворих на ковід виявили у Києві (997) і майже стільки ж (983) – в Івано-Франківській області. Саме з Прикарпаття почалася нова хвиля коронавірусу рік тому.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 997;
  • Вінницька область – 510;
  • Волинська область – 88;
  • Дніпропетровська область – 362;
  • Донецька область – 354;
  • Житомирська область – 367;
  • Закарпатська область – 413;
  • Запорізька область – 222;
  • Івано-Франківська область – 983;
  • Київська область – 376;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 949;
  • Миколаївська область – 174;
  • Одеська область – 508;
  • Полтавська область – 431;
  •  Рівненська область – 273;
  • Сумська область – 510;
  • Тернопільська область – 389;
  • Харківська область – 560;
  • Херсонська область – 95;
  • Хмельницька область – 367;
  • Черкаська область – 293;
  • Чернівецька область – 313;
  • Чернігівська область – 350.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 727 034 особи, подолали недугу 3 537 826 людей, 97 928 – померли.

Раніше Міністерство охорони здоров'я прогнозувало, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня.

Однак згідно з дослідженнями Національної академії наук, нова хвиля захворюваності на ковід уже розпочалася.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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