Учора в Україні виявили понад 10 тис. випадків ковіду – найбільше з 11 грудня

У середу, 12 січня, в Україні підтвердили 10 046 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник захворюваності з 11 грудня. Тоді в Україні виявили 10 133 випадки ковіду. Щоправда, зафіксована цього дня смертність була значно вища: 446 летальних випадків проти вчорашніх 191.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 590 дітей і 255 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 1 676 людей, одужали 7 202 особи, 191 пацієнт із коронавірусом помер.
Зауважимо, що найбільше нових хворих на ковід виявили у Києві (997) і майже стільки ж (983) – в Івано-Франківській області. Саме з Прикарпаття почалася нова хвиля коронавірусу рік тому.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 997;
- Вінницька область – 510;
- Волинська область – 88;
- Дніпропетровська область – 362;
- Донецька область – 354;
- Житомирська область – 367;
- Закарпатська область – 413;
- Запорізька область – 222;
- Івано-Франківська область – 983;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 949;
- Миколаївська область – 174;
- Одеська область – 508;
- Полтавська область – 431;
- Рівненська область – 273;
- Сумська область – 510;
- Тернопільська область – 389;
- Харківська область – 560;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 293;
- Чернівецька область – 313;
- Чернігівська область – 350.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 727 034 особи, подолали недугу 3 537 826 людей, 97 928 – померли.
Раніше Міністерство охорони здоров'я прогнозувало, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня.
Однак згідно з дослідженнями Національної академії наук, нова хвиля захворюваності на ковід уже розпочалася.