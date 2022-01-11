У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Медиків, комунальників та місцевих урядовців, які не вакцинуються до 31 січня, відсторонять, - МОЗ

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусу та медичний висновок на підтвердження цього.

Медиків, комунальників та місцевих урядовців, які не вакцинуються до 31 січня, відсторонять, - МОЗ
Фото: Макс Требухов

В Україні 31 січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я від 30 листопада, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додаються працівники органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство охорони здоров'я розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також