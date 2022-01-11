Медиків, комунальників та місцевих урядовців, які не вакцинуються до 31 січня, відсторонять, - МОЗ

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусу та медичний висновок на підтвердження цього.

В Україні 31 січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я від 30 листопада, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додаються працівники органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство охорони здоров'я розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.