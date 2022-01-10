У МОЗ нагадали, що пластикові прозорі маски не захищають від ковіду

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що пластикові прозорі маски не є засобом індивідуального захисту від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про пластикові прозорі «маски» не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.

У МОЗ наголосили, що необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.

"Фактично, люди, які використовують такі пластикові «маски», не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі «маски». Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, МОЗ закликає українців користуватися "правильними" масками та використовувати їх відповідально. Маски необхідно носити навіть тим, хто вакцинувався.

Раніше МОЗ відповіло на питання, пов'язані з носінням масок у період пандемії коронавірусу. Серед іншого, зазначалося, що через носіння маски людині не може забракнути кисню та вона не може отруїтися вуглекислим газом.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок під час пандемії. В оновленому керівництві з використання рекомендовано носити маски всередині і поза приміщеннями, якщо при цьому неможливо дотримуватися соціальної дистанції. У погано провітрюваних приміщеннях ВООЗ радить носити маски завжди, незалежно від дистанції. Ці рекомендації поширюються на дорослих і дітей старше 12 років. Люди з груп ризику (літні та ті, що мають хронічні захворювання) повинні носити маску при неможливості дотримуватися дистанції.

Дітям до п'яти років ВООЗ не рекомендує носити маску. Для дітей старшого віку - від 6 до 11 років - рішення про носіння маски повинно прийматися виходячи з епідеміологічної обстановки і вміння дитини поводитися з маскою, а також можливості контролю з боку дорослого.