Сінгапур порахував рівень смертності від COVID-19 серед вакцинованих: найнижчий - у Moderna

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру підрахувало, що у 2021 році рівень смертності від COVID-19 серед вакцинованого населення був найнижчим у тих, хто отримав щеплення вакциною Moderna, а найвищим - у тих, кому кололи Sinovac.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Сінгапуру Онг Є Кун, виступаючи в місцевому парламенті в понеділок, пише Bloomberg.

Минулого року в Сінгапурі, де проживають майже 5,5 млн людей, від COVID-19 померли 802 хворих. Із них 555, або 70%, не були повністю вакциновані, а 247 отримали обидва щеплення.

Рівень смертності виявився таким:

невакциновані - 79 смертей на 100 тисяч населення

Sinovac - 11 смертей на 100 тисяч населення

Sinopharm - 7,8 смерті на 100 тисяч населення

Pfizer/BioNTech - 6,2 смерті на 100 тисяч населення

Moderna - 1 смерть на 100 тисяч населення

Онг наголосив, що розмір вибірки був невеликим і не враховував такі фактори, як вік та час введення вакцини. Тим не менше, пише агентство, ці результати можуть додати занепокоєння щодо ефективності інактивованих вакцин Sinovac і Sinopharm, які широко використовуються в небагатих країнах.

Попередні лабораторні дослідження свідчать, що Sinovac навіть з бустерною дозою не є достатньо ефективним проти високозаразного варіанту омікрон, який починає домінувати в світі.

В Україні людям, які отримали два щеплення Sinovac, третє робитимуть вакциною Pfizer.