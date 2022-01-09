За добу в Україні від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло

За суботу, 8 січня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусу, зокрема захворіли 163 дитини і 33 медпрацівники.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 75.
Також за минулу добу госпіталізовано – 840 осіб, одужало – 2 818.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 437;
Вінницька область – 205;
Волинська область – 45;
Дніпропетровська область – 73;
Донецька область – 85;
Житомирська область – 79;
Закарпатська область – 45;
Запорізька область – 16;
Івано-Франківська область – 150;
Київська область – 193;
Кіровоградська область – 62;
Луганська область – 13;
Львівська область – 257;
Миколаївська область – 62;
Одеська область – 131;
Полтавська область – 126;
Рівненська область – 55;
Сумська область – 117;
Тернопільська область – 131;
Харківська область – 128;
Херсонська область – 29;
Хмельницька область – 75;
Черкаська область – 78;
Чернівецька область – 114;
Чернігівська область – 104.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 702 473 особи, одужало – 3 511 269 осіб, померло 97 239 людей і проведено 16 956 514 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу станом на 8 січня у світі становить 306 122 920.