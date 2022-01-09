За добу в Україні від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло

За суботу, 8 січня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусу, зокрема захворіли 163 дитини і 33 медпрацівники.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 75.

Також за минулу добу госпіталізовано – 840 осіб, одужало – 2 818.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 437;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 45;

Дніпропетровська область – 73;

Донецька область – 85;

Житомирська область – 79;

Закарпатська область – 45;

Запорізька область – 16;

Івано-Франківська область – 150;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 62;

Луганська область – 13;

Львівська область – 257;

Миколаївська область – 62;

Одеська область – 131;

Полтавська область – 126;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 117;

Тернопільська область – 131;

Харківська область – 128;

Херсонська область – 29;

Хмельницька область – 75;

Черкаська область – 78;

Чернівецька область – 114;

Чернігівська область – 104.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 702 473 особи, одужало – 3 511 269 осіб, померло 97 239 людей і проведено 16 956 514 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу станом на 8 січня у світі становить 306 122 920.