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МОЗ за рік купило 867 автомобілів швидкої допомоги

Закупівлі мають закрити "критичну потребу в оновленні автопарку".

МОЗ за рік купило 867 автомобілів швидкої допомоги
Фото: citroen.ua

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" Міністерства охорони здоров'я у 2021 році купило 867 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у середу, 5 січня.

У вересні було укладено 15 договорів загальною вартістю понад 1 млрд гривень на 622 автомобілів Fiat Ducato, Peugeot Boxer та Citroen Jumper з поставкою у четвертому кварталі 2021 року і першому кварталі 2022 року.

Наприкінці року було замовлено ще 245 автомобілів Citroen Jumper загальною вартістю 417 млн гривень.

За словами міністра Віктора Ляшка, це дозволить "закрити критичну потребу в оновленні автопарку забезпечити нормативний час прибуття бригади на виклик".

Нагадаємо, що у 2021 році в Україні розпочато впровадження нових стандартів у роботі екстреної медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення поділяються на чотири категорії: критичні, екстрені, неекстрені й непрофільні.

До пацієнтів з критичним станом “швидка” має приїжджати за 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера. Водночас пацієнти, які належать до категорії екстрених, мають чекати на прибуття бригади швидкої щонайдовше 20 хвилин.

До решти категорій (неекстрені й непрофільні) диспетчер направить вільну бригаду швидкої, що не виконує критичні або екстрені виклики, або ж скерує до лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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