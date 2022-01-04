У США кількість виявлених за добу випадків ковіду перевищила мільйон

У США за минулу добу коронавірус підтвердили більш ніж у мільйона людей. Це рекорд за весь час пандемії, пише Time.

Спалах захворюваності повʼязують зі штамом омікрон. Кількість хворих за понеділок удвічі перевищує попередній рекорд приблизно в 590 000 захворілих, який був побитий чотири дні тому.

Це не тільки американський, а й світовий рекорд – стільки хворих за один день офіційно не виявляли в жодній країні світу. Найбільша кількість інфікованих поза межами США була виявлена в травні 2021 в Індії – там під час спалаху дельти вірус за один день діагностували у 414 000 людей.

Населення США – близько 329,5 млн людей, Індії – 1,38 млрд.

Різке зростання захворюваності в Штатах поки не призвело до значного збільшення летальності, але позначилося на повсякденному житті – скасовуються авіарейси, а школи та офіси переходять на дистанційну роботу.

Time зазначає, що величезна кількість виявлених за один день випадків може частково пояснюватися затримками зі звітністю через зимові свята.

Нагадаємо, в США дозволена вакцинація дітей віком від 5 років, а також кожен охочий може зробити бустерну дозу щеплення від ковіду.

У грудні штам коронавірусу омікрон став основним у США – ним заражені 73% людей, хворобу в яких було діагностовано з 12 по 18 числа. Для набуття такого поширення в Штатах мутації знадобилося менше місяця – у цій країні він був уперше виявлений в останніх числах листопада-1 грудня. Для порівняння, дельта в США вперше була виявлена в березні, а основним штамом стала аж у липні.

В Україні також уже є підтверджені випадки зараження омікроном. Світові науковці досі вивчають, чи переноситься ця мутація більш важко, ніж попередні, але наразі відомо, що вона значно заразніша.