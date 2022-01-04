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Засновницю Theranos Елізабет Голмс визнали винною в шахрайстві

Стартап, який обіцяв робити аналізи на основі однієї краплі крові, був обманом.

Засновницю Theranos Елізабет Голмс визнали винною в шахрайстві
Фото: EPA/UPG

Журі присяжних у США визнало засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс, яка свого часу стала однією з наймолодших жінок-мільярдерів у світі, винною в шахрайстві.

Як повідомляє Reuters, їй інкримінували 11 кримінальних правопорушень, але засуджена вона тільки за чотирма пунктами.

У 2003 році у 19-річному віці Голмс заснувала компанію, яка повинна була влаштувати революцію в медичній діагностиці. Бізнесвумен обіцяла, що Theranos зможе робити аналізи швидко та безболісно - на основі лише однієї краплі крові.

Їй вдалося заручитися підтримкою багатьох венчурних фондів, які при цьому не уявляли, що відбувається всередині компанії, яку вони фінансували. Компанія Theranos на піку оцінювалася більше ніж у 9 млрд доларів, а статки її засновниці сягали 4,5 млрд доларів.

Компанія зазнала краху після того, як у жовтні 2015 році в The Wall Street Journal вийшов викривальний матеріал про Theranos під заголовком "Гарячий стартап Theranos має проблеми з технологією дослідження крові".

З'ясувалося, що у компанії немає ніяких особливих технологій, а для своїх тестів вона використовувала звичайні апарати виробництва Siemens. Врешті-решт Голмс звинуватили у шахрайстві. На думку слідства, вона вводила інвесторів в оману щонайменше з 2010 по 2015 рік.

Вже у 2016 році від багатства Голмс нічого не залишилося, а у 2018 році Theranos остаточно збанкрутувала.

Суд над 37-річною Голмс розпочався у Сан-Госе наприкінці серпня 2021 року, її обвинувачували в шахрайстві та змові з метою обману інвесторів.

Тепер їй загрожує до 20 років позбавлення волі. Остаточний вердикт винесуть пізніше.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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