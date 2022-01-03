Статки Ахметова за рік зросли на понад 50%, - Bloomberg

Загальна сукупна вартість активів українського бізнесмена Ріната Ахметова за рік зросла на 4,14 млрд доларів (+54,8%) і станом на 3 січня становить 11,7 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані щоденного рейтингу найбагатших людей світу Bloomberg Billionaires Index.

З цими статками Ахметов наразі посідає 190 місце у рейтингу, він є єдиним українцем у списку.

Лідирує у рейтингу американський підприємець, генеральний директор Tesla Ілон Маск, його статки сягають 270 млрд доларів. Вартість його активів за рік збільшилася на 114 млрд доларів.

На другому місці американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon.com Джеф Безос (192 млрд доларів), на третьому - французький бізнесмен, найбагатша людина Європи Бернар Арно (178 млрд доларів).

Нагадаємо, у жовтні ріст вартості акцій Tesla зробив генерального директора компанії Ілона Маска найбагатшою людиною в історії.