Підписано меморандум про обмеження ціни на газ для виробників соцпродуктів

Мова йде про виробників хліба, борошна, молочної продукції, олії соняшникової, яєць та курятини.

Міністерство аграрної політики та продовольства підписало з виробниками соціально значущих продуктів харчування меморандум щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку.

Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку встановлено на рівні не більше 25%.

“Визначено оптимальний граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу власного видобутку на рівні не більше 25% для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво соціально важливих продовольчих товарів”, – написав він

За його словами, впродовж останніх тижнів відомство вело активний діалог із виробниками вітчизняної продукції.

Меморандум підписано з виробниками хліба, борошна, молочної продукції, олії соняшникової, яєць та курятини.

“Для збереження цінової стабільності на такі товари, за рішенням Уряду та Президента України, була напрацьована дорожня карта підтримки ключових галузей харчової промисловості. Підписання меморандуму – це свідчення того, що взаєморозуміння між державою та бізнесом є – компромісні рішення знайдені”, – додав Лещенко.

Він зазначив про об’єднання зусиль заради створення сприятливих умов “для виробників із метою стабілізації ціни на природний газ власного видобутку на засадах законності, прозорості, чесної конкуренції та соціальної відповідальності”.

“У питанні продуктів харчування має зберігатися баланс – це продовольча безпека, відсутність дефіциту, стабілізація цін ринковими інструментами, підтримка національного товаровиробника харчової продукції в період значних коливань на енергоресурси”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів обмежив ціну на газ для виробників низки соціально значущих продуктів: пшеничного борошна, молока жирністю 2,5% (у плівці), житньо-пшеничного хліба, яєць (категорії С1), курячих тушок, батонів та соняшникової олії.