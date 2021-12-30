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Ціна на газ в Європі опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів

На відкритті торгів ціна газу з поставками в січні перевищувала 1100 доларів.

Ціна на газ в Європі опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів
Фото: dtek.com

Спотова ціна на газ в Європі 30 грудня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на TTF впала на 12%.

Як свідчать дані лондонської біржі ICE, на відкритті торгів ціна газу з поставками в січні перевищувала 1100 доларів. Протягом дня вартість газу знижувалася і до 19:00 за київським часом ціна опустилася до 988 доларів. Це на 12% нижче, ніж днем раніше.

Нагадаємо, 21 грудня біржова ціна на газ встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м. Ціна зростає на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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