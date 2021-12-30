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​"Укрзалізниця" електрифікувала ділянку "Ім. Тараса Шевченка" - "Сміла"

Залишилось трохи менше 30 кілометрів до Черкас.

​"Укрзалізниця" електрифікувала ділянку "Ім. Тараса Шевченка" - "Сміла"
Фото: facebook.com/alexander.kava

"Укрзалізниця" завершила електрифікацію залізничного перегону від станції "Ім. Тараса Шевченка" до станції "Сміла", і у середу, 29 грудня, перший електровоз здійснив пробну поїздку цією дільницею для визначення стану готовності контактної мережі.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Роботи виконувались в рамках електрифікації 34-кілометрової дільниці до міста Черкаси. Вони розпочалися 6 серпня 2021 року.

Станом на кінець грудня залізниця встановила 120 опор та змонтувала майже 7 км контактної мережі до станції "Сміла". Крім того, встановлено ще 650 опор у напрямку Черкас.

Обидві станції - і "Ім.Тараса Шевченка", і "Сміла" - розташовані у місті Сміла. Але якщо перша знаходиться на електрифікованій дільниці та є важливим залізничним пунктом, то на другій поки що навіть не працює вокзал.

Електрифікація залізниці до Черкас дозволить запустити швидкісні електропоїзди з Києва, які долатимуть відстань від столиці до обласного центру за 2 год. 30 хв. Також від Черкас хочуть запустити щоденні поїзди до сусіднього Кропивницького

Пізніше планується продовжити електрифіковану ділянку до Гребінки.

Нагадаємо, що 29 грудня "Укрзалізниця" запустила електрички з Києва до Василькова. Задля цього компанія електрифікувала 11 км колій.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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