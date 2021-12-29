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Кабмін призначив начальника Чорнобильської зони

Попередній керівник звільнився ще в липні.

Кабмін призначив начальника Чорнобильської зони
Фото: nosivka-syut.at.ua

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства з управління зоною відчуження Євгена Крамаренка. Ця посада була вакантною з липня 2021 року, коли звільнився попередній керівник Сергій Костюк.

Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомив представника Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крамаренко, який був начальником відділу архітектури, капітального будівництва, управління майном, роботи над інвестиційними проектами та земельних відносин ДАЗВ, з 12 липня виконував обов'язки голови агентства.

Пізніш він виграв конкурс на зайняття посади голови ДАЗВ та за його підсумками отримав призначення.

ДАЗВ - центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і створення ефективної системи управління поводження з радіоактивними відходами.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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