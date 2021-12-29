АМКУ оштрафував завод Коломойського на 80 млн гривень

Покарання пов'язане із зупинкою виробництва рідкого хлору в 2018 році.

Антимонопольний комітет оштрафував завод "Дніпроазот" (входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського) на 80,1 млн гривень за зупинку виробництва рідкого хлору в 2018 році.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Дніпроазот" - єдиний виробник рідкого хлору в Україні. Цей реагент використовується водоканалами для знезараження питної води та очищення стічних вод в Україні.

Влітку 2018 року завод Коломойського на місяць зупинив його виробництво, пояснивши це високими цінами на газ та відсутністю обігових коштів.

У результаті понад 170 українських водоканалів у пік попиту залишилися без поставок дезінфектора. Технологічний процес очищення питної води є безперервним, тому затримка з поставкою реагенту могла обернутися епідеміологічною катастрофою національного масштабу, заявили в АМКУ.

В ході розслідування цієї події комітет встановив, що справжньою причиною зупинки виробництва було бажання поновити вигідний договір з "Укрнафтою", який виробляв аміак на орендованих потужностях "Дніпроазоту", та підвищити ціни на рідкий хлор.

У зв'язку з цим АМКУ визнав дії "Дніпроазоту" зловживанням монопольним становищем та оштрафував його.

"Дніпроазот" - одне із найбільших підприємств хімічної промисловості України. Підприємство є провідним постачальником мінеральних добрив (аміак, карбамід та аміачна вода), продуктів базової хімії (їдкого натру та синтетичної соляної кислоти), гіпохлориту натрію.

Підприємство розташоване у Кам'янському.