Кабмін виділив з резервного фонду 300 млн гривень на зарплати шахтарям

Кабінет міністрів вирішив виділити з резервного фонду державного бюджету 300 млн гривень на зарплати шахтарям.

Про це повідомляється в розпорядженні №1733, яке уряд ухвалив на позачерговому засіданні в вівторок, 28 грудня.

Воно передбачає, що Міністерство енергетики зможе отримати 300 млн гривень для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

До 30 грудня міністерство повинне подати звіт про використання цих грошей.

Нагадаємо, що 16 грудня біля Верховної Ради мітингували шахтарі, які вимагали ухвалити законопроєкт про виділення 2,4 млрд гривень для стабілізації роботи шахт державної форми власності. Тоді він був прийнятий в першому читанні.