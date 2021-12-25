Гірники отримали 92 млн грн на зарплати

У п’ятницю, 24 грудня, гірники державних шахт отримали 92 млн гривень на виплату заробітної плати.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“Ці додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм”, – йдеться у повідомленні.

Кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в першому читанні спрямування 2,4 млрд коштів на виплати заборгованості щодо зарплат шахтарям. Окремі фракції і групи пропонували голосувати і за основу, і в цілому, однак на голосування ставили тільки за основу.

За словами парламентаря Михайла Волинця, нині заборгованість шахтарям складає 1 млрд 708 млн, а в січні вона сягне 3 млрд 100 млн гривень.