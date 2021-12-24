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Росія оштрафувала Google на $100 млн

Покарання пов'язане з відмовою видалити з Youtube "заборонену інформацію".

Росія оштрафувала Google на $100 млн
Фото: EPA/UPG

Московський суд визнав американську компанію Google винною у повторній відмові видалити інформацію, яку в Росії вважають заборонено, та призначив їй штраф у розмірі більше 7,2 млрд рублів (трохи менше 100 млн доларів).

"Постановою мирового судді судової дільниці №422 Таганського району Москви Google LLC визнано винною у скоєнні адміністративного правопорушення, їй призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 7 221 916 235 рублів 00 копійок", - повідомляє телеграм-канал московських судів.

За інформацією "Інтерфаксу", ця сума розрахована, виходячи з представлених судом Роскомнаглядом даних про розмір річної виручки Google.

Кодекс про адміністративні правопорушення Росії передбачає, що повторна відмова видалити "заборонену інформацію" карається в розмірі від 5% до 10% від розміру виручки, отриманої компанією за попередній рік.

Подібне покарання раніше не застосовувалося. Досі щодо компаній застосовувалися одиничні штрафи, які не прив'язувалися до фінансових показників.

Претензії до Google зі сторони Роскомнагляду пов'язані з тим, що відеоплатформа YouTube "систематично не виконує" вимоги російської влади про видалення відео з пропагандою "зацепінгу", "руфінгу", наркотиків тощо.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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