Повноваження тимчасового правління "Укрзалізниці" продовжили на три місяці

Кабінет міністрів вирішив продовжити повноваження тимчасового правління "Укрзалізниці" на три місяці - до 31 березня 2022 року.

Про це повідомляється в постанові від 23 грудня №1368.

Головою правління залишиться Олександр Камишін, який у 2012-2019 роках був менеджером з інвестицій SCM Ріната Ахметова та входив до наглядової ради стивідорної компанії Ахметова Portinvest. З 2020 року він працював у власній інвестиційній компанії Fortior Capital, а червні 2021 року став радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Членами правління також залишаються Орест Логунов, Олександр Перцовський, Євген Лященко і Григорій Бойко.

Крім того, замість Романа Черніцького до складу правління увійшли Євген Шрамко та Павло Цубер. Перший очолить вертикаль виробничих потужностей (вагоноремонтні та локомотиворемонтні, виробництво шпал та інші заводи), а до сфери повноважень Цубера буде входити розвиток і виконання програми "Велике будівництво" на "Укрзалізниці".

Черніцький залишиться в "Укрзалізниці" на посаді директора з інфраструктури, повідомила пресслужба компанії.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Укрзалізниці" та перебрав на себе її повноваження, призначивши правління компанії.

Після того, як буде обрано новий склад наглядової ради, вона повинна буде подати на розгляд акціонерних зборів нових членів правління.

Кабінет міністрів очікував, що це відбудеться до 31 грудня 2021 року, але тепер терміни зсуваються на один квартал.