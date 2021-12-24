Разумков: "Парламент перетворився на будівлю, в якій реалізуються бажання Офісу президента"

Колишній спікер парламенту, народний депутат Дмитро Разумков вважає, що Верховна Рада за кілька місяців перетворилася "на будівлю, в якій реалізуються бажання Офісу президента".

У інтервʼю LB.ua він заявив, що народним депутатам ставлять завдання, які повинні бути виконані в будь-який спосіб.

"Це точно неправильний підхід для законодавчого органу держави. Сьогодні велика кількість проблем у порядку денному: починаючи від загрози війни, закінчуючи енергетичною, соціальною, економічною кризою. Парламент завжди був балансом; інституцією, яка допомагала виходити з критичних ситуацій. Я не впевнений, що сьогоднішній парламент зможе виконати таку функцію", – висловився колишній очільник Ради.

Він також вважає, що уряд втратив свою субʼєктність і є "відділенням при Офісі президента для реалізації завдань, поставлених на 4-му або 2-му поверхах ОПУ.

Нагадаємо, після відкликання з посади спікера парламенту Разумков створив власне міжфракційне обʼєднання "Розумна політика", куди увійшли парламентарі переважно з фракції "Слуга народу".

Зміна голови Верховної Ради відбулася після того, як Разумков не підтримав президентський антиолігархічний законопроєкт. Також він не голосував за введення санкцій проти українців, зокрема й Віктора Медведчука, називаючи процедуру застосування обмежувальних заходів щодо громадян України незаконною. Він вважає, що українців за злочини треба притягати до відповідальності згідно з законодавством, а не накладати санкції як на іноземців.

Колишній колега Разумкова по політсилі Микита Потураєв говорив, що "політично ми з Дмитром Олександровичем почали розходитися ще в минулому році". "Минулий рік" – це осінь 2020 року, коли Разумков подав альтернативний до президентського законопроєкт щодо Конституційного суду. Законопроєкт Разумкова не передбачав розпуску складу суддів КС.