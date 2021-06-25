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Разумков заявив, що проти санкцій РНБО відносно українців

Спікер парламенту вважає, що українців потрібно притягати до відповідальності згідно із законодавством. 

Разумков заявив, що проти санкцій РНБО відносно українців
Фото: Анна Стешенко

Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що виступає проти санкції РНБО відносно громадян України, але вважає цей механізм ефективним для іноземних громадян і компаній.

Про це він повідомив на пресконференції у відповідь на питання про позицію щодо можливого застосування санкцій відносно українців, на яких наклали обмежувальні заходи в США. Це, зокрема, олігарх Ігор Коломойський і нардепи Андрій Деркач та Олександр Дубінський

"Всі позиції мої, пов'язані з громадянами України, широко відомі. Я вважаю, що ми повинні людей, які порушили українське законодавство, притягати за українським законодавством. Тих, кого можемо. Вони сьогодні знаходяться тут. У нас є, якщо ми говоримо про державних службовців, безліч статей, які ми можемо застосувати. Якщо ми говоримо про народних депутатів, то це державна зрада - 111 стаття (Кримінального кодексу), фінансування тероризму", - зазначив спікер. 

Він зазначив, що стосовно тих людей або компаній, які знаходяться поза межами української юрисдикції, санкції, на його погляд, є ефективний механізмом.

Він додав, що в законі "Про санкції" чітко зазначено, щодо кого вони застосовуються.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради входить до РНБО. На голосуванні за санкції проти телеканалів 112 і NewsOne Разумков виступив проти, але голосував за обмежувальні заходи проти Віктора Медведчука. Підтримку санкцій він пояснив тим, що в списку були не тільки українські, а й російські компанії. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що РНБО готує нові санкції щодо 134 осіб, проти яких запровадили санкційні обмеження Сполучені Штати. Про це він заявив в ефірі Україна 24.

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