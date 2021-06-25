У Порошенка відреагували на заяви Зеленського щодо "заробітку на війні"

У партії "Європейська Солідарність" відреагували на заяви президента Володимира Зеленського щодо того, що його попередник на президентській посаді Петро Порошенко нібито не був зацікавлений у закінченні війни і "заробляв під час неї гроші".

У пресслужбі партії повідомили, що розцінили заяви Зеленського як "хамські випади на адресу лідера опозиції і п’ятого президента". Вислів про "війна тому, що на ній Порошенко заробляє" у політсилі назвали російським наративом.

"Пане Зеленський, прокиньтеся, Порошенко вже понад два роки не Президент. Війна триває. Може, час в себе «заробітчан пошукати»? Давно настав час відповідати за власні недолугі дії і злочинну бездіяльність. За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі. За розграбований «антиковідний фонд» та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України", - висловилися в партії.

"Європейська Солідарність" офіційно заявила, що всі звинувачення, які Зеленський озвучив "на каналі Коломойського-Медведчука", "є неправдою від першого і до останнього слова, і лише президентський імунітет захищає його від кримінальної відповідальності".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що його попередник Петро Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни, а заробляв під час неї гроші. "Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада. І те, що він (Порошенко - ред.), зробив, коли всі повноваження в переговорах передав Медведчуку, в переговорах між Україною і Росією, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші, ось і все", - сказав президент.