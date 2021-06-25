Зеленський вважає, що Кличко почав президентську кампанію

Президент Володимир Зеленський вважає, що мер Києва Віталій Кличко розпочав президентську кампанію. У інтерв'ю ТСН глава держави сказав, що нині він не має якихось відносин із Кличком.

"Він сказав, що ми переслідуємо його, влада переслідує через політичну конкуренцію. Мені здається, що він забув, що він – мер, і вирішив почати президентську кампанію", – зауважив Володимир Зеленський.

Президент вважає, що міському голові Києва варто звернути увагу на проблеми столиці.

"У Кличка є свої проблеми в столиці. Кличко – всесвітньо відома людина, йому треба позбавитися тих людей (з власного оточення. – Ред.)", – сказав глава держави.

Загалом Зеленський повідомив, що його головними "суперниками" у випадку балотування на другий термін залишаються бідність громадян, війна на Донбасі та погана інфраструктура.

"Мої конкуренти – це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде доганяти, тому що я хочу це змінити", – зазначив він.

Нагадаємо, що Кличко раніше спростовував будь-яку підготовку до висунення у президенти, однак повідомив, що його партія УДАР готується до парламентських виборів. Нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям. Зеленський же про Кличка сказав, що "голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти".