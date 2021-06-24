Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
ГоловнаПолітика

LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу

Підтримати нас можна за посиланням.

З 24 червня 2021 року LB.ua запускає програму фандрайзингу як найбільш прийнятної моделі розвитку ЗМІ – за підтримки читачів. 

«Вже понад 12 років LB.ua - це дорослий погляд на світ, і відповідальність перед читачами - наш головний пріоритет. Сьогодні ми звертаємося до вас з запрошенням стати частиною спільного майбутнього та приєднатися до друзів LB.ua – тих, кому не байдуже, чим і як наповнюється український інформаційний простір. Тих, хто – як і ми – має дорослий погляд на світ», - йдеться у відкритому листі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіноі до читачів.

Ми відмовляємося від закритих підписок й платного контенту, оскільки не вважаємо ТАКІ обмеження правильним в сучасних умовах - умовах інформаційної війни, браку якісних новин з перевірених джерел, в часи пандемії та економічної нестабільності. Але просимо читачів підтримати нас за бажання та можливості. 

У відповідь на донейти ми обіцяємо, крім, звісно, оперативних, збалансованих, актуальних і ексклюзивних матеріалів, сталого розвитку видання приємні бонуси та символічні подарунки від редакції, участь у планірках та редакційних вечірках тощо. Підтримати нас можна за посиланням. Ваша підтримка - це не просто про гроші, але про спільні цінності та бачення завтра - нашого з вами і країни загалом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також